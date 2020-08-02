رياضة | ياسر إبراهيم يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة.

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي في الجيم، مع أداء تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية الأخيرة.

واستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.