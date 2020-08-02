رياضة | ترحيب واسع بظهور "نهاوند سري" بثنائية "10 الصبح"بقناة الأهلي .. وزملكاويه: بنحبك برضو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترحيب واسع بظهور "نهاوند سري" بثنائية "10 الصبح"بقناة الأهلي .. وزملكاويه: بنحبك برضو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أروقة الوسط الرياضي فى مصر خلال الساعات الماضية ترحيب واسع بظهور الإعلامية نهاوند سري بالبرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، بمشاركها الإعلامي والفنان المصري كريم كوجاك، وذلك بعد أن خطفت الأنظار من جموع المشاهدين الأهلوية والزملكاوية مع أولي إطلالتها بعد أول ظهور في قناة النادي الأهلي، التي شهدت أعمال تطوير وتجديد خلال الأشهر الماضية.

الترحيب والدعم والمساندة جاء لما لمسه المشاهدين من بداية لإطلالة متميزة ومختلفة عن بيئة الإعلام الرياضي علي مدار السنوات الماضية، حيث لباقة فى الحديث ومعلومات وثقافة حاضرة بشكل مستمرة، وحديث دائم فى المضمون دون إثارة أن فتن، أو السعي نحو إثارة الإشكاليات، وحيث يُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، وصاحبته منذ الانطلاقه العديد من التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة منها :"نهاوند سري- مذيعة صح- لباقة وخروج ألفاظ صحصحية، بصراحة مكسب كبير لقنة النادي الأهلي"، وتعليق أخر من مشجع أهلوي تضمن قوله:"منورة قنانتنا وتحياتي من كبير مشجعي الأهلي العظيم من قلعة المحلة الكبري".

التعليقات أيضا تضمنت حديث مشجع أهلاوي قوله:" عندما تتشكل الشياكة والأناقة والثقافة فى هية إنسان.. تجد نفسك أمام نهاوند سري"، فيما تطرقت التعليقات أيضا إلي بناء شخصية مقدمة البرنامج حيث قال أحد المتابعين في تعليقه علي أعمال التطوير لقناة النادي الأهلي:"إلي الآن برنامج 10 الصبح في قناة الأهلي من أفضل البرامج في القناة - نهاوند سري وكريم كوجك ثنائي مميز ومثقف ولديهم كاريزما ..ومكسب لينا كأهلاوية نهاوند سري لباقة حضور ثقافة".

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الأحاديث التى صاحبت الإنطلاق للبرنامج أيضا تضمنت التأكيد علي الانتظار لموعد البرنامج رغم الإنشغال فى بداية اليوم ، والربط بين الفرحة بهذه الحالة وعيد الأضحي المبارك حيث قال بعض المشجعين:" بصراحة أن برنامج يكون في 10 صباحا.. ونستناه وأحنا في الشغل ده قمة النجاح بجد..أحسن دويتو في قناة الأهلي حتى الآن نهاوند وكوجاك..ماشاء الله تبارك الله الحقيقة الفرحة فرحتين العيد وقناتنا فرحانين بأحلي وأجمل وأفضل كوكبة من الإعلاميين المتمييزين... نهاوند الرائعة المتألقة كريم جوكج الغني عن التعريف شيئ مبهر الحقيقة".

التعليقات لم تقتصر علي مشجعي النادي الأهلي والمتابعين والمحبين ولكنه شهدت مشاركة واسعة من المشجعين الزملكاوية، والتى تضمنت :"من مشجع زملكاوي إلي الملكة الأهلاوية برنامجك أنتي وكريم ممتاز ربنا معاكم وعيد مبارك...عيد أضحي مبارك وعيد ميلاد سعيد يابونبوناية الأهلي ..أنا علي فكرة زملكاوي بس أنا بحبك جدا وعشان كدا هتفرج علي قناة الأهلي عشان أشوفك".

تخرجت الإعلامية نهاوند سري من كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي، ودرست الإعلام في أكاديمية (أونا) وحصلت على كورس مكثف لتقديم برامج "التوك شو"، وانتقلت بعدها لتقديم تغطيات إخبارية من غرفة أخبار قناة (أون تي في).

قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة (ON E)، 5، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018، تنتمي لعائلة مصرية عريقة حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق.