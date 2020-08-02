رياضة | سبب غياب علي لطفي عن مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب غياب علي لطفي عن مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على منح لطفي إذنًا بالغياب عن المران، بعد أن اعتذر عن عدم الحضور بسبب حالة وفاة.
وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.