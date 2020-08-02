رياضة | سبب غياب علي لطفي عن مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب غياب علي لطفي عن مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على منح لطفي إذنًا بالغياب عن المران، بعد أن اعتذر عن عدم الحضور بسبب حالة وفاة.

وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.