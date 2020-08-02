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ناغلسمان يرد على رئيس اتلتيكو مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

رد المدير الفني لنادي ​لايبزيغ​ ​جوليان ناغلسمان​ على تصريحات رئيس ​اتلتيكو مدريد​ ​إنريكي سيريزو​. وكان سيريزو قد عبر عن سعادته بمواجهة لايبزيغ في دوري الابطال معتبرا ان القرعة كانت جيدة بالنسبة للروخي بلانكوس.

وقال ناغلسمان في تصريحات صحفية:"هذه الكلمات تحفزنا أكثر، بغض النظر عن ما سيحدث في المباراة، سأصافحه في وقت لاحق".

وتابع المدرب الالماني تصريحه :"أتلتيكو فريق رائع وسيكون من الصعب التغلب عليه، وبالنسبة لي ساؤول يمثل الكثير عن أتلتيكو، فهو لاعب كرة قدم متفوق للغاية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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