ناغلسمان يرد على رئيس اتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

رد المدير الفني لنادي ​لايبزيغ​ ​جوليان ناغلسمان​ على تصريحات رئيس ​اتلتيكو مدريد​ ​إنريكي سيريزو​. وكان سيريزو قد عبر عن سعادته بمواجهة لايبزيغ في دوري الابطال معتبرا ان القرعة كانت جيدة بالنسبة للروخي بلانكوس.



وقال ناغلسمان في تصريحات صحفية:"هذه الكلمات تحفزنا أكثر، بغض النظر عن ما سيحدث في المباراة، سأصافحه في وقت لاحق".

وتابع المدرب الالماني تصريحه :"أتلتيكو فريق رائع وسيكون من الصعب التغلب عليه، وبالنسبة لي ساؤول يمثل الكثير عن أتلتيكو، فهو لاعب كرة قدم متفوق للغاية".