الشباب عنوان لقاء الدرع الخيرية بين ارسنال وليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

اكدت صحفية ميرور الإنكليزية أن ناديي ​ليفربول​ بطل الدوري وآرسنال بطل الكأس سيعتمدان على اللاعبين الشباب والمهمشين في مباراة كأس ​الدرع الخيرية​ الإنكليزية في 29 اب الحالي على ملعب ويمبلي.

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وذكرت الصحيفة انه من المحتمل أن يعتمد يورغن كلوب ومايكل أرتيتا على خدمات اللاعبين صغار السن وأولئك الذين لم يشاركوا بشكل كبير خلال موسم 2019/2020.

وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى أن الغانرز سيبدأون تدريباتهم الاستعدادية للموسم الجديد يوم 17 أب الحالي ومن ثم فإن اللاعبين الأساسيين لن يحصلون على فترة راحة كافية قبل مواجهة ليفربول.

وأشارت إلى أن ليفربول سيفتقد أيضًا لاعبيه الأساسيين بعد أسبوع من مباراة كأس الدرع الخيرية بسبب مشاركتهم في مباريات ودية مع منتخباتهم.