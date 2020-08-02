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الشباب عنوان لقاء الدرع الخيرية بين ارسنال وليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

اكدت صحفية ميرور الإنكليزية أن ناديي ​​ بطل الدوري وآرسنال بطل الكأس سيعتمدان على اللاعبين الشباب والمهمشين في مباراة كأس ​الدرع الخيرية​ الإنكليزية في 29 اب الحالي على ملعب ويمبلي.

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وذكرت الصحيفة انه من المحتمل أن يعتمد يورغن كلوب ومايكل أرتيتا على خدمات اللاعبين صغار السن وأولئك الذين لم يشاركوا بشكل كبير خلال موسم 2019/2020.

وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى أن الغانرز سيبدأون تدريباتهم الاستعدادية للموسم الجديد يوم 17 أب الحالي ومن ثم فإن اللاعبين الأساسيين لن يحصلون على فترة راحة كافية قبل مواجهة ليفربول.

وأشارت إلى أن ليفربول سيفتقد أيضًا لاعبيه الأساسيين بعد أسبوع من مباراة كأس الدرع الخيرية بسبب مشاركتهم في مباريات ودية مع منتخباتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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