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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوليتانو حزين لغياب الجماهير عن المباراة الختامية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
عبر اللاعب الايطالي ماتيو بوليتانو عن حزنه لغياب الجماهير عن المباراة الاخيرة للفريق في الدوري مشيرا الى تطلع الفريق لتحقيق نتيجة جيدة في المباراة التي تجمعهم مع برشلونة في دوري الابطال.
وكان بوليتانو قد انضم لنابولي في سوق الانتقالات الشتوية قادما من الانتر على سبيل الاعارة.
ونشر اللاعب الايطالي صورة عبر حجسابه الرسمي على انستغرام مرفقة برسالة قصيرة جاء فيها:"أفضل طريقة لإنهاء الدوري الإيطالي بفوز مهم".
وتابع:"السبب الوحيد لشعورنا بالحزن هو غياب جمهورنا عن هذا الملعب الجميل، لكن الآن دعونا نفكر في دوري الأبطال".
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