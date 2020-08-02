شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوليتانو حزين لغياب الجماهير عن المباراة الختامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 عبر اللاعب الايطالي ​ماتيو بوليتانو​ عن حزنه لغياب الجماهير عن المباراة الاخيرة للفريق في الدوري مشيرا الى تطلع الفريق لتحقيق نتيجة جيدة في المباراة التي تجمعهم مع برشلونة في دوري الابطال.

Advertisements وكان بوليتانو قد انضم ل​نابولي​ في سوق الانتقالات الشتوية قادما من ​الانتر​ على سبيل الاعارة. ونشر اللاعب الايطالي صورة عبر حجسابه الرسمي على انستغرام مرفقة برسالة قصيرة جاء فيها:"أفضل طريقة لإنهاء الدوري الإيطالي بفوز مهم". وتابع:"السبب الوحيد لشعورنا بالحزن هو غياب جمهورنا عن هذا الملعب الجميل، لكن الآن دعونا نفكر في دوري الأبطال".

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