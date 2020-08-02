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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عرض كويتي لشراء نادي روما الايطالي والاخير يرد بسرعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
اكد رجل الأعمال الكويتي فهد البكر تقديمه عرضا رسميا لشراء نادي روما الإيطالي صاحب المركز الخامس في الكالتشيو هذا الموسم.
وعلى تويتر قال البكر: "لقد تقدمت بعرض للسيد جيمس بالوتا مالك نادي روما الحالي من اجل شراء النادي".
وأوضحالبكر أن العرض تم تقديمه عبر مفوضه الحارث العتيقي وهو ينتظر حاليا الرد من بالوتا على امل ان يوافق.
وكان البكر قد كشف في تصريح سابق أن قيمة شراء النادي الإيطالي تقارب 400 مليون يورو وسيتم توفيرها عبر مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.
واتى الرد بسرعة من النادي الايطالي حيث اكد بالوتا انه لم يصله اي عرض حتى الان.
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