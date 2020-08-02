شكرا لقرائتكم خبر لوشيسكو: كاريلو وباهبري جاهزان للديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال جاهزية الثنائي أندريه كاريلو وهتان باهبري لخوض المواجهة المرتقبة ضد النصر، والمقررة إقامتها بالجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي التقديمي قبل المواجهة إن الثنائي أندرية كاريلو وهتان باهبري في كامل الجاهزية للمشاركة في ديربي الرياض على الرغم من غيابهما عن التدريبات الجماعية لفترة محددة بسبب ظروف كورونا.

وأضاف «صحيح أن كاريلو وهتان باهبري عادا متأخرين ولكنهما يتمتعان بجاهزية تامة للعودة للعب. أما اللاعبون فقد عادوا بصورة ممتازة وقوية، وهذا يحفزنا لبذل المزيد من العطاء»

وتابع مدرب الهلال «جدولة المباريات لا تعني الشيء الكثير. نحن اعتدنا على ضغط المباريات ونحب أن نخوض مباريات عدة وسنفكر الآن بالدوري السعودي وكيفية إنهائه بشكل سريع، سنأخذ الأمور خطوة بخطوة».

وشهد تدريب الهلال أمس استعراض اللاعبين لشعار الفريق الذي طرحه النادي في الأيام المقبلة بتخفيضات كبيرة بهدف الترويج له.