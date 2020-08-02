شكرا لقرائتكم خبر لوشيسكو: كاريلو وباهبري جاهزان للديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي التقديمي قبل المواجهة إن الثنائي أندرية كاريلو وهتان باهبري في كامل الجاهزية للمشاركة في ديربي الرياض على الرغم من غيابهما عن التدريبات الجماعية لفترة محددة بسبب ظروف كورونا.
وأضاف «صحيح أن كاريلو وهتان باهبري عادا متأخرين ولكنهما يتمتعان بجاهزية تامة للعودة للعب. أما اللاعبون فقد عادوا بصورة ممتازة وقوية، وهذا يحفزنا لبذل المزيد من العطاء»
وتابع مدرب الهلال «جدولة المباريات لا تعني الشيء الكثير. نحن اعتدنا على ضغط المباريات ونحب أن نخوض مباريات عدة وسنفكر الآن بالدوري السعودي وكيفية إنهائه بشكل سريع، سنأخذ الأمور خطوة بخطوة».
وشهد تدريب الهلال أمس استعراض اللاعبين لشعار الفريق الذي طرحه النادي في الأيام المقبلة بتخفيضات كبيرة بهدف الترويج له.
كانت هذه تفاصيل خبر لوشيسكو: كاريلو وباهبري جاهزان للديربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.