هجر يتأهب للدوري بتدريبات لياقية وفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر في الأحساء أمس الأول، تدريباته اليومية، بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك استعدادا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي للعام الحالي. وشهدت تدريبات الفريق بعد اجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين، مجموعة من التمارين اللياقية عبر محطات مختلفة، وتطبيق اللاعبين حزمة من التدريبات الفنية في الجوانب الدفاعية والهجومية، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس، واختتمت التدريبات بمناورة كروية.

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