مصر تعلن مراحل الإعداد لكأس العالم لكرة اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف علاء السيد مدير المنتخبات المصرية لكرة اليد عن أهم ملامح برنامج منتخب مصر الأول، استعدادا لنهائيات كأس العالم المقرر لها العام المقبل بمصر.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد المصري أمس، إن منتخب الفراعنة تضرر بسبب توقف النشاط وضياع فترة تدريبية مهمة للغاية في عمر القوام الرئيسي الذي سيمثل مصر في بطولة العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أهم الخسائر تمثلت في فقدان 15 مباراة رسمية وودية بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، موضحا أنها كانت المحطة المهمة في تطوير أداء اللاعبين كفريق.