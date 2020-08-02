الإهانة تدفع إيموبيلي إلى عرش الهدافين في أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل سنوات قليلة، أخفق المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي في أول تجربة احترافية له خارج حدود إيطاليا وأثار العديد من الانتقادات من خلال تصريحات تنطوي على بعض الإهانة للحياة في ألمانيا، لكنه في غضون السنوات القليلة الماضية صنع لنفسه اسما بارزا حتى توج نفسه ملكا على عرش الهدافين في إيطاليا وأوروبا. وتوج إيموبيلي هدافا للدوري الإيطالي في الموسم الحالي الذي اختتم أمس، وأثبت أنه ماكينة أهداف لا تهدأ، حيث أحرز 36 هدفا ليصبح أكثر لاعب إيطالي يسجل أهدافا في موسم واحد، كما عادل إيموبيلي الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في المسابقة خلال موسم واحد وهو الرقم الذي حققه الأرجنتيني جونزالو هيجويان قبل أربعة أعوام، وهذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها إيموبيلي على عرش هدافي القارة وهو الانجاز الأبرز.

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