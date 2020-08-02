5 دوافع تحفز النصر لتجاوز الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الوقت الذي يقف فيه الكثير من التوقعات بجانب الهلال في قمة الكرة السعودية التي تجمعه بالنصر بعد غد الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يلعب النصر المواجهة مدفوعا بـ5 عوامل رئيسة ستجعله مطالبا بتحقيق الفوز، لتضييق الفارق مع المتصدر وتحقيق صحوة تعيد للبطولة المحلية إثارتها.

ترقب جماهيري

وتترقب الجماهير السعودية بشغف مباراة الديربي بوصفها قمة استثنائية تتزامن مع عودة المنافسات المحلية، حيث يتصدر الهلال البطولة بـ51 نقطة، متقدما بـ6 نقاط على النصر الذي يأتي في المركز الثاني، وهو الفارق نفسه بين العالمي والوحدة صاحب المركز الثالث.

وتستأنف البطولة بعد توقف طويل استمر لما يقارب 5 أشهر بسبب تداعيات جانحة كورونا العالمية، ويزيد التنافس التاريخي بين الفريقين من قوة المباراة التي ستحدد بشكل كبير هوية البطل، رغم بقاء 8 جولات على نهاية البطولة.

الأرقام هلالية

تنحاز الأرقام لصالح الهلال، حيث لعب كل فريق 22 مباراة حتى قبل التوقف، فاز الهلال 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وتلقى الخسارة مرة واحدة، وسجل 52 هدفا واهتزت شباكه 19 مرة. وفي المقابل فاز النصر 13 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وخاض كل فريق 5 مباريات ودية منذ قرار رفع تعليق النشاط وعودة التدريبات، لم يعرف خلالها الهلال الخسارة، لكنه تعادل مرة واحدة، وكانت أمام الشعلة (2-2). أما النصر فلعب هو الآخر 5 مباريات تجريبية، تلقى الخسارة في مناسبتين، من الفتح (3-1) ومن الرائد (3-2)، فيما استعرض لاعبوه في شباك الأنوار وفازوا (10-1)، وعلى الشعلة بهدف دون رد وعلى الدرعية (2-1).

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وتاريخيا، التقى الفريقان في دوري المحترفين خلال 23 مباراة، فاز الهلال 11 مرة مقابل 7 انتصارات للعالمي، وحضر التعادل في 5 مواجهات.

الخسارة تعني ضياع فرصة الدوري بنسبة تزيد على 80% ، حيث سيصل الفارق في حال فوز الهلال إلى 9 نقاط، وهو رقم صعب تعويضه

الفوز الفرصة الوحيدة لاستعادة التوازن وتضييق الفارق ليصبح 3 نقاط فقط، وسيدفع الفريق الأصفر للرموينتادا للحفاظ على اللقب

الانتصار يعني استمرار الأفراح النصراوية بعد حسم صفقة عبدالفتاح عسيري وتأكيد سطوة الفريق خارج الصندوق

يشعر مدرب النصر، روي فيتوريا، بالفخر لفوزه مرتين على مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، وتعادلهما في الثالثة خلال المواجهات التي جمعت الاثنين محليا وأوروبيا

فارق الانتصارات في مواجهات الدوري الذي يصب لصالح الهلال، يدفع الأصفر للضرب بقوة من أجل تضييق الفارق (11 للهلال و7 للنصر)