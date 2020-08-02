شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني يؤكد سلبية نتائج المسحة السابعة للمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتي خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فني أمس السبت بالنادي، استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش ودياً بعد غد الثلاثاء، وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة أن النادي كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتي تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبي الذي أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليومية، مساء اليوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، بعد العودة من أجازة عيد الأضحى أمس السبت، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف امتدت لـ147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وتعد مباراة المقاولون والجونة هي الودية الثالثة التي يتعادل فيها ذئاب الجبل بهدف بمثله بعد خوض تجربتين وديتين من قبل أمام أسوان منذ عودة النشاط الرياضي بعد انتهاء توقف كورونا.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.