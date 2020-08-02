شكرا لقرائتكم وصايا الحاوى لـ"أفشة" تتصدر مران الأهلى بعد إجازة العيد.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرت وصايا وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لزميله "أفشة" أبرز مشاهد مران الفريق بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المباراك.

عاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الأحد بعد حصول الفريق على أجازه العيد لمدة 48 ساعة، وشهد المران تركيز السويسري رينيه فايلر على الجانب التكتيكي، وعقد فايلر محاضرة للاعبي الفريق تحدث فيها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والإفريقية، التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة. وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى.

وحرص فايلر على إجراء تقسيمة كرة قوية بكامل مساحة الملعب «تراي ماتش» في الفقرة الأخيرة من المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وقسم فايلر اللاعبين إلى مجموعتين، وحرص على التزام الجميع بتنفيذ الجوانب الفنية والخططية بصورة صحيحة، في الوقت الذي قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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