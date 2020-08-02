شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يضمن الاستمرار فى الزمالك خلال الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن إمام عاشور، جناح فريق الزمالك، الاستمرار مع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعدما كان هناك اتجاه لخروجه معارا فى الموسم الجديد، وذلك بعد ظهوره بمستوى جيد خلال فترة التوقف التى جاءت منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب إنه قام بإغلاق الباب أمام عروض استعارته من الزمالك فى الموسم الجديد، موضحاً إنه سيضع كل تركيزه فى الظهور بمستوى متميز فى التدريبات من أجل استمرار الثقة فى إمكانياته من جانب الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، انتظاراً لرفع الإيقاف عنه والعودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية بعد مشاركته فى عدد من وديات الفريق خلال الفترة الأخيرة وظهوره بمستوى جيد.

ويواصل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعدادته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجرءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيستهل الأبيض مشواره بالمسابقة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المباريات فى شهر أغسطس الجارى تأتى على النحو التالى:

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الزمالك × المصرى على استاد برج العرب فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس فى الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر على استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس فى الجولة الـ21.

الزمالك × المقاولون العرب على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 27 أغسطس فى الجولة الـ22.