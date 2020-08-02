شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرغب فى تأجيل إتمام صفقة الثلاثى مع الزمالك بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز إن هناك اتجاه داخل النادى لتأجيل مفاوضات إتمام صفقة انتقال الثلاثى نبيل عماد دونجا ورجب بكار وعبد الله بكرى، لاعبى الفريق، إلى الزمالك، لحين انتهاء بيراميدز من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء ذلك بعد الاتصالات التى تمت بين الناديين خلال الفترة الأخيرة وأوضح المصدر ذاته إن بيراميدز لم يمانع فى أي شئ يخص التفاوض حول انتقال الثلاثى للزمالك ولكن مع عقد تلك المفاوضات بعد تحديد مصير الفريق فى البطولة الأفريقية.

ووفقا للمصدر ذاته إن توقيع الثلاثى دونجا وبكار وبكرى لنادى الزمالك جاء من جانب اللاعبين لتأكيد رغبتهم فى الانتقال إلى قلعة ميت عقبة، إلا أن امتداد عقودهم مع ناديهم سيؤخر مسألة انتقالهم لقلعة ميت عقبة لحين إتمام التفاوض بين الناديين، خلال الفترة المقبلة بعد إبداء اللاعبين رغبتهم فى ارتداء القميص الأبيض.

ويلتقى بيراميدز فى نصف نهائى الكونفدرالية مع فريق حوريا كوناكرى الغينى الذى حسم تأهله إلى دور نصف نهائى بعد تغلبه على ضيفه إنييمبا النيجيرى بهدفين دون رد، عفى إياب دور ربع نهائي البطولة، كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابى 1-1 فى ملعب الفريق النيجيرى، ليتأهل حوريا إلى الدور المقبل بنتيجة المبارتين 3-1.

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فيما يواصل مسئولو نادى بيراميدز تكثيف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الفريق السماوى فى التعاقد مع مهاجم كفء لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن بيراميدز مقبل على المشاركة من جديد فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، أو دورى أبطال أفريقيا حال اقتناصه المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، الأقرب للرحيل فى نهاية الموسم الجارى، بعدما أكدت بعض التقارير الغانية أن اللاعب يرغب فى الرحيل بنهاية الموسم وخوض تجربة جديدة، الأمر الذى يضعه على رأس قائمة المرشحين للرحيل فى نهاية الموسم.

ويخضع أنطوى لبرنامج تأهيل علاجى مكثف فى الفترة الحالية، من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق السماوى، فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيواجه بيراميدز نظيره طنطا يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة التاسعة عشر من عمر الدورى الى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.