شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. جونياس يكشف حقيقة رئاسة قطاع ناشئين الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، حقيقة ترشيحه لرئاسة قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، بعد الأنباء التى شهدتها الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى معه لتوليه قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء والإدارة الفنية لهذا القطاع فى الفترة المقبلة.

وقال جونياس لـ"الخليج 365":"لم أتلقى مفاوضات من الأهلى لرئاسة قطاع الناشئين"، وعن إمكانية رئاسته لأي قطاع ناشئين فى الفترة المقبلة رد جونياس قائلاً:"أنا مدير فنى للبالغين وليس للناشئين"، وجاءت تصريحات جونياس تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” صباح اليوم من خلال مصادر بالقلعة الحمراء والتى قالت أن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.

ويعلن مسئولو الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى له تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى لبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده فى توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

ويستعد خالد بيبو للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التى ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب فى الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحى مبروك، والذى انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التى تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، فى الوقت الذى قام بعمل حصر لأبرز المواهب فى القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.