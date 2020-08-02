شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدعو عموميته للانعقاد ويفتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، جمعيته العمومية للانعقاد 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة بعض الأمور التي تخص النادي، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة، والذي بقي شاغراً بوفاة تامر محمد ماضي عضو المجلس السابق، ويستقبل نادي أسوان أوراق المترشحين للمنصب بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 4 أغسطس، وحتى يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس.

كما وضع نادي أسوان عدد شروط واجب توافرها في المترشحين جاءت كالتالي:



اسوان



نادي اسوان

في سياق آخر، أخطرت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي أسوان، بإلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها مع فريق الإنتاج غداً الأثنين، في إطار استعدادات الفريقين لاستئنف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف امتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وعللت اللجنة سبب إلغاء المباراة لتعذر إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى على نفقة النادى قبل المباراة نظرا لضيق الوقت بسبب إجازة عيد الأضحى.

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واستأنف أسوان تدريباته أمس السبت، استعداداً لخوض أول تدريب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والتي امتدت ليومين بقرار من أحمد كشري مدرب الفريق، وذلك بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في التاسع من أغسطس الجاري ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد أخطرت نادى أسوان بنتيجة المسحة السادسة للفريق والتى خضع لها اللاعبون الأحد الماضى، وجاءت جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي، باستثناء حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين تم عزلها وتطبيق الإجراءات والوقائية، وخضوعها لبروتوكول العلاج.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.