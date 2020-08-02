شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مباراة في العيد (3) ..الاتحاد يهزم الأهلي في القاهرة بهدف ‏البابلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «حكاية مباراة في العيد» هي سلسلة كتابات يومية خلال أيام عيد ‏الأضحى، نسرد في كل جزء منها تاريخ إحدى المباريات الشهيرة التي ‏أقيمت بأيام العيد، وأبرز ما جاء فيها.

‏الأهلي يلعب والاتحاد ينتصر

شهدت أولى أيام عيد الأضحى المبارك في عام 1980، واحدة من أشهر المباريات التي جمعت الأهلي والاتحاد السكندري عبر تاريخ مواجهاتهما.

والتقى الفريقان سوياً في التاسع عشر من أكتوبر لعام 1980 بملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 1980-1981، حيث قرر التليفزيون المصري وقتها عدم اذاعة المباراة، ليمتلأ ملعب القاهرة على أخره بجماهير النادي الأحمر.

وشهدت المواجهة سيطرة تامة للأهلي على مجريات الأمور، وسط مسلسل من اضاعة الفرص السهلة أمام الحارس المتعلق لزعيم الثغر هاني سرور.

ويُفاجىء عادل البابلي الجميع بتصويبة قوية تسكن شباك إكرامي الشحات وتعلن عن تقدم الضيوف بهدف دون رد عكس سير المباراة مع الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

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ويضغط الأهلي بكافة خطوطه من أجل تعويض الهدف وسط سوء حظ غير طبيعي يصادف لاعبيه لتنتهي المباراة بالنهاية بفرحة سكندرية عارمة وانتصار ثمين لزعيم الثغر على حساب الأهلي وسط جماهيره.