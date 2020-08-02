شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالعاطي مدربًا عامًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن قبول مجدي عبدالعاطي منصب المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي. وكتب شوبير على حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر»: مجدي عبدالعاطي مدربًا عامًا للإنتاج الحربي. وكان مجدي عبدالعاطي مديرًا فنيًا لفريق أسوان قبل توقف مسابقة الدوري بسبب جائحة فيروس «كورونا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

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