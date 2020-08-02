شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للدوري.. «تراي ماتش» وفقرات بدنية متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى.

ويستعد لمنافساته ببطولة الدوري، والتي يبدأها يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، عقد محاضرة للاعبي الفريق، على هامش المران، تحدث خلالها مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والأفريقية.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الفريق، اشتملت على الجري وتدريبات متنوعة بالكرة.

وأجرى فايلر تقسيمة كرة قوية بكامل مساحة الملعب «تراي ماتش» في الفقرة الأخيرة من المران، قسّم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، وحرص على التزام الجميع بتنفيذ الجوانب الفنية والخططية بصورة صحيحة.

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