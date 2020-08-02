شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد ينتظم في تدريبات الأهلي وغياب على لطفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، فيما حصل حارس الفريق على لطفي على اذن بالغياب عن المران.

وشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن تعافى من الإصابة التي اشتكى منها في وقت سابق بإجهاد في العضلة الأمامية. وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.

ومن جانبه قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن على لطفي، حارس مرمى الفريق حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على منح لطفي إذنًا بالغياب عن المران، بعد أن اعتذر عن عدم الحضور بسبب حالة وفاة. وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق مساء اليوم، الأحد، لتدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة.

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