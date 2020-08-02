شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يجري مسحة جديدة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الطبي يقوم بالترتيب ليجري اللاعب مسحة منفردة من أجل الاطمئنان على حالته. وكان الفريق قد عاد إلى استئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.