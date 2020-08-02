شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مهاجم بيراميدز المرشح للانضمام إلى برشلونة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصحفي الاسباني فالديريناس، أن المهاجم البرازيلي لفريق نادي بيراميدز، لوكاس ريبامار، والمُعار لصفوف فاسكو دا جاما البرازيلي، بات قريباً من الانضمام رسمياً لصفوف نادي برشلونة الاسباني في الموسم المقبل.

ونرصد من خلال التقرير التالي 10 معلومات عن مهاجم فريق بيراميدز مع أنباء اقتراب انضمامه للنادي الكتالوني.

1 – ريبامار من مواليد الحادي والعشرين من مايو من عام 1997 بمدينة ريو دي جانيرو، ويبلغ من العمر 23 عاماً.

2 – يشغل البرازيلي ريبامار مركز المهاجم الصريح، ويبل غ طوله 1.84 متراً.

3 – لعب لأندية فاسكو دا جاما وبوتافوجو ريو دي جانيرو وأتليتيكو برانينس في البرازيل، وبيراميدز المصري وميونيخ 1860 الألماني وأحد السعودين ولم يلعب أي مباراة دولية بقميص المنتخب البرازيلي.

4 – لعب 77 مباراة في مشواره الكروي مع جميع الأندية ونجح في تسجيل 14 هدفاً وصناعة هدفين، وحصل على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

5 – شارك في 3 مباريات فقط بقميص بيراميدز بالدوري المصري مطلع موسم 2018-2019، نجح خلالهم من صناعة هدفاص وتسجيل هدفين في مرمى طلائع الجيش انتصر بهما فريقه يومها، قبل أن يعيره بيراميدز لأحد السعودي في اليوم التالي لتلك المواجهة.

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6 – تبلغ القيمة التسويقية للاعب 800 ألف جنيه استرليني، أي ما يقارب من 17 مليون جنيه مصري، ويأتي ترتيبه رقم 535 من حيث قائمة الأعلى تسويقاً للاعبي الكرة البرازيلية.

7 – شارك اللاعب في مباراتين فقط مع فاسكو دا جاما البرازيلي هذا الموسم ولم يسجل ولم يصنع خلالهما.