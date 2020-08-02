شكرا لقرائتكم خبر عن «رودريجيز» يبلغ «زيدان» برحيله إلى صفوف مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إسبانية عن استعداد خاميس رودريجيز للهروب من سجن النادى الملكى، الذى يحكمه زين الدين زيدان خلال الفترة الحالية، وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن اللاعب يمتلك العديد من العروض الرسمية سواء داخل الأندية الإنجليزية أو الألمانية.

وأضاف التقرير الإسبانى أن المدير الفنى لفريق ريال مدريد أعلن خروجه من حساباته خلال الموسم المقبل، بالرغم من استمرار تعاقد اللاعب مع النادى الإسبانى لموسم مقبل، ولكن المدرب الفرنسى لن يعتمد عليه، خاصة أنه يحاول الآن ضم كليان مبابى خلال الموسم المقبل.

وكان «مبابى»، نجم فريق باريس سان جيرمان، قد أعلن تمسكه بالبقاء داخل صفوف فريقه الفرنسى للموسم المقبل وعدم النظر نهائيًا إلى العرضين الرسميين، اللذين تقدم بهما ريال مدريد وبرشلونة لضمه خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأكد «مبابى» أنه سعيد للغاية داخل صفوف الفريق الفرنسى، ولن يرحل عنه مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه يريد البقاء معه حتى حصد البطولات الأوروبية الكبرى، مثل دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى جميع البطولات المحلية داخل الدورى الفرنسى.

وأشار التقرير إلى أن فريق مانشستر يونايتد فتح حوارًا رسميًا مع «رودريجيز» خلال الأيام القليلة الماضية لجس نبضه ومعرفة رغبته فى الانضمام إلى صفوف «الشياطين الحمر» من عدمها، وهو الأمر الذى انتهى إلى موافقة لاعب النادى الملكى على الرحيل إلى كتيبة «مان يونايتد» مطلع الموسم المقبل، بعد إبلاغ مدربه الفرنسى، «زيدان». وأكدت الصحيفة أن المدرب الفرنسى سيضحى بالعديد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى، الذى فتح أبوابه حاليًا وجلب صفقات سوبر إلى صفوف النادى الملكى للمنافسة على جميع البطولات المحلية والأوروبية سواء داخل المنافسات الإسبانية أو بطولة دورى أبطال أوروبا.

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