شكرا لقرائتكم خبر عن هوجو جيامون ممنوع من الرحيل عن فالنسيا بسبب 85 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدافع هوجو جيامون، لاعب فالنسيا الإسبانى، عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع فريقه الإسبانى خلال الميركاتو الصيفى الجارى لموسم 2023، والاستمرار فى اللعب داخل الدورى الإسبانى «الليجا» لمواسم مقبلة.

وقال اللاعب، فى تصريحات نشرها موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، مساء الأحد، إنه كان يمتلك عروضًا احترافية من قِبَل أندية ألمانية كبرى خلال الميركاتو الصيفى، ولكنه فضّل البقاء فى صفوف فريقه الإسبانى لشعوره بالراحة الفنية والنفسية خلال الفترة الماضية.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب وقّع على شرط جزائى فى عقده الجديد بقيمة 85 مليون يورو حتى يتمكن النادى من ضمان بقائه خلال المواسم المقبلة، خاصة فى ظل العروض الكثيرة التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية، والتى كانت كفيلة برحيله عن صفوف كتيبة فالنسيا عقب نهاية الموسم الجارى، الذى تُوِّج به ريال مدريد، وتتضمن بنود عقد اللاعب مع فريقه الإسبانى ضمان حق المشاركة فى جميع اللقاءات المقبلة بالبطولات الإسبانية والأوروبية.