شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجو أجويرو يتماثل للشفاء بنسبة كبيرة ويقترب بقوة من المشاركة فى معركة «الأبطال» أمام «الملكى» الشهر الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب سيرجو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، بقوة، من المشاركة فى لقاء فريقه أمام ريال مدريد، خلال معركة دورى الأبطال فى الشهر الجارى، بعد امتثاله بنسبة كبيرة للشفاء من الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء بيرنلى، والتى أجبرته على إجراء جراحة فى الغضروف المفصلى للركبة بمدينة برشلونة.

وكشف موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن اللاعب الأرجنتينى يتدرب يوميًا ما يقرب من 13 ساعة، على مدار 3 مرات، يوميًا، حتى يتمكن من اللحاق باللقاء المهم والمرتقب أمام ريال مدريد الإسبانى، ضمن منافسات العودة لدور الستة عشر من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير البريطانى أن جميع الفحوص الطبية التى أجراها اللاعب الأرجنتينى جاءت مطمئنة للغاية، وأشارت إلى إمكانية لحاقه بلقاء ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا، حيث تفوق «مان سيتى» على النادى الملكى بهدفين لهدف، فى معقله، ووسط جماهيره، بملعب سنتياجو برنابيو، فى لقاء الذهاب.

وأكد التقرير أن بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، يسعى لتجهيز نجمه الأرجنتينى للقاء المرتقب والمصيرى أمام ريال مدريد، خاصة أنه يعلم جيدًا إمكانيات «أجويرو» فى الخط الأمامى، ما يزيد فرص صعود الفريق الإنجليزى إلى دورى الثمانية ببطولة دورى أبطال أوروبا، التى فاز بها ليفربول فى نسختها الماضية.

يُذكر أن مانشستر سيتى تفوق ذهابًا على ريال مدريد بنتيجة 2- 1 على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما ستُقام مواجهة الإياب على ملعب الاتحاد.

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