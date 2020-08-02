شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، رسالة إلى تركي آل الشيخ، وزير الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «ألف سلامة على معالي المستشار تركي آل الشيخ، وربنا يرشجعك لأهلك ووطنك بخير وسلامة إن شاء الله».

وأجرى «آل الشيخ» جراحة عاجلة خلال الساعات الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن عاشور قد توجه بالشكر لتركي آل الشيخ من خلال مقطع فيديو سابق بعد رغبة الأخير في التكفل بمهرجان اعتزاله، وهو ما دعا مجلس إدارة النادي الأهلي لإلغاء فكرة إقامة المباراة.