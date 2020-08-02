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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرديناند: فان دايك الافضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
اعتبر اللاعب الانكليزي السابق ريو فيرديناند ان المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك يعد من افضل المدافعين على مر العصور. وقال فيرديناند في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الانكليزية:"أنا أحب فان دايك، أعتقد أنه الأفضل في العالم الآن، إنه بلا شك لاعب رائع،إذا تحدثنا عن أفضل المدافعين في عصري، يمكنني تسمية خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة منهم، في حين لا أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك إذا تحدثنا عن أفضل المدافعين في الوقت الحالي". وتابع:" هذا ليس تقليل من شأن المدافعين الحاليين، ولكننا نتحدث عن أفضل اللاعبين في ذلك المركز، على الرغم من أنني أعتقد أن فان دايك هو أفضل مدافع في أي عصر".
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