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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دروغبا يعود الى سباق رئاسة الاتحاد الكروي في بلاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
اعلن المهاحم الايفواري السابق ديديه دروغبا عن ترشه لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده.
وقال دروغبا في تصريحات لشبكة غول العالمية:"كرة القدم هي رياضة الجميع، كرة القدم تجمع الناس معًا، يمكننا أن نرى ذلك اليوم مع تجمع هؤلاء الأشخاص أمام مقر اتحاد كرة القدم الإيفواري". وتابع تصريحه قائلا:"ليس سرًا أن كرة القدم تسير بشكل سيئ، ولهذا السبب أنا مع فريقي ملتزمون بالمساهمة في تطوير كرة القدم الإيفوارية".
ويواجه دروغبا عدد من المشكل التي قد تؤثر على مشاركته في الانتخابات ابرزها عدم تلقيه دعمًا من اتحاد لاعبي ساحل العاج
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