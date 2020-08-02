ستيكلنبرغ يعود لناديه السابق اياكس الهولندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

اعلن حارس المرمى الدولي الهولندي مارتن ​ستيكلنبرغ​ عودته الى ناديه السابق ​اياكس​ امستردام لمدة عام بعد فترة طويلة قضاها في الملاعب الاوروبية.



ووقع ابن ال 37 عاما عقدا مع اياكس لمدة موسم واحد بعد ان اكد النادي الهولندي الصفقة وذلك مع اقتراب حارس مرماه اونانا من الرحيل الى ناد اخر. الحارس الدولي الهولندي خاض مع الطواحين 58 مباراة دولية وكان من دون ناد بعد انتهاء عقده مع نادي ايفرتون الانكليزي لذا لم يجد اي مانع بالعودة الى ناديه الام الذي لعب في صفوفه منذ 20 عاما وشارك في 282 لقاء.