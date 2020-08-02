كينغ مطلوب في إيفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

أعلنت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي إيفرتون الإنكليزي مهتم بالتعاقد مع مهاجم نادي ​بورنموث​ والدولي النرويجي ​جوشوا كينغ​ في الفترة المقبلة.

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ويحضر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي عرضاً بقيمة 15 مليون جنيه إٍسترليني من أجل التعاقد مع صاحب الـ 28 عاماً.

ومن المنتظر أن يرحل كينغ عن الفريق بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الاولى، ورحيل المدرب إيدي هاو كذلك.

يذكر أن كينغ سجل 6 اهداف وصنع 4 أهداف اخرى في 26 مباراة لعبها مع الفريق في الدوري الممتاز في هذا الموسم.