اخبار الرياضه

كينغ مطلوب في إيفرتون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كينغ مطلوب في إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

أعلنت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي إيفرتون الإنكليزي مهتم بالتعاقد مع مهاجم نادي ​بورنموث​ والدولي النرويجي ​جوشوا كينغ​ في الفترة المقبلة.

Advertisements

ويحضر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي عرضاً بقيمة 15 مليون جنيه إٍسترليني من أجل التعاقد مع صاحب الـ 28 عاماً.

ومن المنتظر أن يرحل كينغ عن الفريق بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الاولى، ورحيل المدرب إيدي هاو كذلك.

يذكر أن كينغ سجل 6 اهداف وصنع 4 أهداف اخرى في 26 مباراة لعبها مع الفريق في الدوري الممتاز في هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كينغ مطلوب في إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا