عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

انزاغي: خسارة المركز الثالث مخيبة للامال عبر المدير الفني لنادي ​لاتسيو​ ​سيميوني انزاغي​ عن خيبة امله بعد خسارة المركز الثالث.

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وقال انزاغي في تصريحات صحفية:"إنه لأمر مخيب للآمال لأننا كنا نتابع نتيجة مباراة أتلانتا وإنتر ميلان وأردنا الحصول على المركز الثالث".

واضاف:"لقد ساهم ذلك في حدوث غضب شديد ولكن كل شيء على ما يرام الآن وكان بإمكاننا فعل ما هو أفضل ولكن لا شيء يمكن أن يهدر فرحة الموسم الرائع الذي عاشه نجوم الفريق لقد تركنا خلفنا نابولي وميلان وروما وهي فرق تنافس دائمًا". وواصل:"الأسف الأكبر هو الأسبوع الذي ذهبنا خلاله إلى برغامو لمواجهة أتلانتا، لقد فقدنا ما يقارب سبعة لاعبين وكان خمسة منهم في القوام الأساسي وهذا ألحق الضرر بنا".

واتم: "لقد أخذنا زمام المبادرة ولكن مثلما بدأنا الكفاح لم يكن لدي خيارات كبيرة على مقاعد البدلاء لتبديل الوضع".