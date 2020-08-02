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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوفاتش: الضغط في بايرن ميونيخ كان مرتفعا جدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
اشار مدرب موناكو الجديد نيكو كوفاتش الى استفادته من التجربة التي خاضها مع نادي بايرن ميونيخ. وقال كوفاتش في تصريحاته لصحيفة بيلد : "الضغط في بايرن ميونيخ مرتفع جدًا، لقد عملنا مع لاعبين من فئة كبيرة، إنه مختلف تمامًا عن العمل مع اللاعبين الصغار، رأيت أمثلة رائعة مثل فرانك ريبيري وآريين روبن، إنهم جيدون ليس فقط لأن الله أعطى لهم الموهبة، ولكن لأنهم يعملون بجد".
وتابع:"لقد فهمت ما حدث وسيساعدني هذا، لا يمكنك أن تجعل الجميع سعداء، عشرون لاعبًا يرغبون في اللعب وعليك الاختيار، يعتقد العديد من اللاعبين أنهم يحصلون على أموال مقابل مباراة فقط، ولكن لا، نحن ندفع ليوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت".
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