شكرا لقرائتكم أوباميانج يحدد مطالبه لتجديد تعاقده مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، مطالبه من أجل تجديد تعاقده مع الجانرز والمنتهى في يونيو 2021.

ويتمسك أرسنال بتجديد عقد الجابوني إيميريك أوباميانج للبقاء داخل ملعب "الإمارات" لفترة طويلة، لا سيما بعد أن قاد المدفعجية لتحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي، بعدما أحرز هدفي الفوز لصالح الجانرز أمام تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس،الأحد، وإنتهت بفوز الأول 2-1.

Advertisements

ذكر موقع "le10sport" الفرنسي، إن الجابوني أوباميانج حدد عدة شروط لتجديد عقده مع آرسنال، لا تتعلق فقط بالراتب والمشاركات الأوروبية، لكن إشترط التحرك في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.

أضاف، إن مهاجم أرسنال حددت قائمة من اللاعبين مطالباً بضمهم إلى صفوف الجانرز، أبرزهم ثلاثى برشلونة عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي.

فيما وضعت إدارة أرسنال قائمة أخري، من أجل إرضاء المهاجم الجابوني، وهى فيليب كوتينيو (برشلونة)، موسى ديمبلي (ليون)، ألان سانت ماكسيمين (نيوكاسل)، راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)، توماس بارتي (أتلتيكو مدريد)، ممفيس ديباي (ليون).