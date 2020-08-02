شكرا لقرائتكم زى النهاردة من 9 سنين..وليد سليمان يحقق حلمه بالانضمام للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحل اليوم الأحد 2 أغسطس 2020 الذكرى التاسعة لتوقيع وليد سليمان عقود انضمامه للنادى الأهلى قادما من فريق إنبي.

أصبح صانع الألعاب وليد سليمان لاعب نادي انبي رسميا في صفوف النادي الاهلي بعدما فضل النادي البترولي عرض النادي الاحمر علي عرض نادي الزمالك.

قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، مؤخرا إن وليد سليمان لا يفكر في الأعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي، مضيفا: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال".

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وقال حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف الموسمين المقبلين"، موضحا: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي".

وقبل توقف مسابقة الدورى اعتلى فريق الأهلى قائمة أكثر الأندية التى سجل لها لاعبون بواقع 14 لاعبا، يتصدرهم وليد سليمان برصيد 6 أهداف ثم حسين الشحات والنيجيرى أجاى برصيد 5 أهداف لكل منهما، ورمضان صبحى وقفشة برصيد 4 أهداف لكل منهما، ومروان محسن وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد الشيخ برصيد 3 أهداف لكل منهم، والمغربى وليد أزارو هدفين، وسجل حمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف هدفاً لكل منهم .