شكرا لقرائتكم عماد فتحي ينتظم في التدريبات الجماعية للمصري للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة عماد فتحي نجم خط وسط المصري وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أشهر وذلك بعدما أتم برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع ديسمبر الماضي.

حرص عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري على الاجتماع باللاعب قبيل المران مهنئًا إياه بالعودة، ومطالبه كذلك ببذل أقصى الجهد للعودة بقوة لصفوف الفريق كأحد ركائزه الأساسية التي سيعول عليها الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق.

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وواصل عماد فتحى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، البرنامج التأهيلى الأخير قبل العودة إلى التدريب على أرض الملعب، وذلك بعد شفائه من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها فى ألمانيا بمنتصف شهر يناير الماضى، لدى البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر أحد أكبر المتخصصين فى إجراء تلك الجراحة بأوروبا، الذى كان قد أجرى تلك العملية لعدد من اللاعبين المصريين وكان آخرهم محمد محمود لاعب منتخب مصر الأوليمبى والنادى الأهلى. كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى جمعت المصرى بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى وهى المباراة التى أقيمت على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فى الأول من ديسمبر الماضى وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



عماد فتحي ينتظم في التدريبات الجماعية للمصري للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر



عماد فتحي ينتظم في التدريبات الجماعية للمصري للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر