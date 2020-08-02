شكرا لقرائتكم قبل عودة الدوري بـ 4 أيام .. 4 أندية مصرية حققت لقب البطولة مرة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل 4 أيام على عودة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في 6 أغسطس الجاري بإقامة مباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدوري.

ويوجد 4 أندية مصرية حققت لقب الدوري مرة واحدة وهى (الترسانة - غزل المحلة - الأوليمبي - المقاولون العرب) .

كما توج كل من العملاقين حسن الشاذلي والضظوي بلقب الهداف كأكثر لاعبين في الدوري المصري بواقع 4 مرات لكل منهما.

أفصح مسئولو اتحاد الكرة عن المرحلة الأولى من جدول الدوري للمباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي، والتي تنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، وتفتتح المنافسات المتبقية بمباراة الزمالك والمصري، ضمن مؤجلات الايجبشن ليج من الدور الأول، حيث تقرر أن تعود انطلاقة الموسم الحالي بالمباريات المؤجلة.

وتشهد الأسابيع الأولى مع عودة مسابقة الدوري العديد من المباريات القوية وفقا لما تم إعلانه في جدول الدوري، وهي المباريات التي تحظى باثارة وندية من جانب الفريقين، ويكون التنبؤ بنتيجتها صعب ، باعتبار أن الفريقين يلعبان لهدف واحد وهو الخوج من المبااة بالثلاث نقاط.

وأبز 5 مبايت تحظى بندية قوية مع عودة الدوي:

الزمالك والمصري



يعود الدوري المصري بمباراة قوية تجمع الزمالك مع المصري وهو اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 للدوري، حيث يرغب الزمالك في الظهور بمستوى قوي واستكمال ما بدأه مع كارتيرون قبل فترة التوقف، فيما يرغب المصري في تحقيق مستوى قوي على أمل التواجد في المربع الذهبي بالنسخة الحالية.

Advertisements

الزمالك والاتحاد



ثاني المباريات القوية يكون بطلها الزمالك أيضا لنفس الأسباب الماضية، بينما سيواجه منافس قوي وهو الاتحاد السكندري بالسبوع الـ18، الذي يرغب في انهاء الموسم بمركز متقدم واستكمال المستويات القوية التي ظهر عليها منذ بداية الموسم الحالي، بخلاف تعويض خسارة الدور الأول غير المستحقة من الزمالك.

سموحة والمقاولون



مباراة قوية بين المقاولون وسموحة بالأسوع الـ19، ليس طرفها أحد قطبي الكرة المصرية، ولكن أهميتها تكمن في أن طرفي المواجهة لديهما طموح قوية في الفوز لأسباب مختلفة، المقاولون لرغبته في الحفاظ على المركز الثاني بجدول المسابقة، بينما يسعى سموحة ، الذي يحتل المركز الخامس دخول المربع الذهبي، على أمل أن ينهي الموسم ضمن الأربعة الكبار.

المصري والإسماعيلي



يلتقي المصري مع الاسماعيلي في الأسبوع الـ19 للدوري، في ديربي ساحلي بين زعيم القناة وزعيم الثغر، وهي مباراة تحظى بندية قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية، وعلى أمل التواجد بأحد المراك المتقدمة بجدول الدوري.

الأهلي والزمالك



آخر وأقوى مباريات عودة الدوري هي قمة الدوري التي تجمع الأهلي والزمالك بالأسبوع الـ21 للدوري، في مباراة تشهد ندية واثارة لاسيما أن مباراة الدور الأول لم تلعب بعد انسحاب الزمالك واحتساب نقاطها للأهلي، حيث يكون لنتائج مباريات القمة أثر واضح على القطبين سواء بالايجاب أو السلب.