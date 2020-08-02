شكرا لقرائتكم طارق العشري يستدعي الناشئ ابراهيم الغنام للانضمام لمعسكر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الناشئ ابراهيم الغنام للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر.

يشغل اللاعب ابراهيم الغنام والبالغ من العمر 21 عامًا مركز قلب الدفاع، وقد سبق للاعب الانضمام لمعسكر الفريق الذي أقيم الأسبوعين الماضيين ببرج العرب أيضًا ،حيث شارك في مباراة الفريق أمام بيراميدز ، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز.