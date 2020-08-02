شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يدخل في حسابات كارتيرون للمشاركة مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، للمشاركة مع الأبيض فى المباريات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز، حيث سيمنح كارتيرون اللاعب فرصة المشاركة كبديل ثم حال استمراره تألقه مع الفريق سيدخل حسابات المشاركة بصورة أساسية خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق عقب التعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

وضمن مصطفى فتحى التواجد فى قائمة الزمالك خلال المباراة المقبلة حيث يرتبط الفريق الأبيض بمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم الخميس المقبل، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه الأبيض نظيره البورسعيدى، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

وابتعد اللاعب عن حسابات كارتيرون قبل التوقف الكروى، لخضوعه لبرنامج لتجهيزه للمشاركة مع الفريق بأفضل صورة فنية وبدنية قبل أن تلحق به الإصابة بفيروس كورونا التى تعافى منها وعاد للظهور بمستوى جيد مع الزمالك، ليدخل حسابات المدرب الفرنسى للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وجاءت بداية مباريات الزمالك الودية استعدادا لمواجهة المصرى، بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.