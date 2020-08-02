شكرا لقرائتكم فايلر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي على هامش مران الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وتحدث فايلر مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والإفريقية، التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة. وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني للاهلي وافق على منح لطفي إذنًا بالغياب عن المران، بعد أن اعتذر عن عدم الحضور بسبب حالة وفاة، وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).