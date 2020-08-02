شكرا لقرائتكم هاميلتون يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم حدوث ثقب في أحد إطارات سيارته في اللفة الأخيرة، تمكن البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من تحقيق الفوز للمرة السابعة بسباق الجائزة الكبرى البريطاني، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الأحد.

وبصعوبة بالغة عبر هاميلتون خط النهاية بعدما تعرض إطاره الأمامي الأيسر لثقب في منتصف اللفة، وذلك بعدما عانى زميله بالفريق فالتيري بوتاس من نفس المصير قبل نهاية السباق بـ3 لفات وبعد أن كان في المركز الثاني أنهى السباق في المركز الحادي عشر.

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وحل ماكس فيرشتابين، سائق ريد بول، في المركز الثاني، وكان بإمكانه الفوز بالسباق لو لم يدخل مركز الصيانة للحصول على إطارات جديدة من أجل ضمان نقطة إضافية من خلال تسجيل أسرع لفة. وجاء تشارلز لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث في السباق الذي شهد دخول سيارة الأمان مرتين.

ووسع هاميلتون الفارق بينه وبين بوتاس في صدارة ترتيب فئة السائقين بعد مرور أربعة سابقات من الموسم، بتتويجه بالسباق الثالث على التوالي في سيلفرستون بدون حضور الجمهور.

وهذا السباق هو الـ87 الذي يتوج به هاميلتون في مسيرته ليصبح على بعد أربعة سباقات من الرقم القياسي المسجل من حيث عدد مرات الفوز بالسباقات والمسجل باسم مايكل شوماخر الذي فاز بـ91 سباقا.