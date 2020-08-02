هاشتاج ’’إلغاء متابعة إبراهيم فايق‘‘ يتصدر تويتر.. وجماهير الأهلي تهاجم الإعلامي بعد تصريحات شوقي السعيد

كتب: ضياء السقا

هاجمت جماهير الأهلي، الإعلامي إبراهيم فايق، بسبب استضافته شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، في برنامجه "جمهور التالتة"، بفضائية "أون تايم سبورتس".

وكان شوقي السعيد قد أثار الجدل خلال تصريحاته بالحلقة، حيث قال: "أنا أكره النادي الأهلي جدًا، ولا أحب أن ينتصر أبدًا، وأريده أن يخسر دائمًا، ومع ذلك أحترمه جدًا".

وأضاف السعيد: ": "أنا أفضل من وائل جمعة لكن إبراهيم سعيد الأفضل، ولا يصح مقارنتهما ببعضهما البعض".

تصريحات لاعب الزمالك السابق، دفعت جماهير الأهلي، لتدشين هاشتاج "#الغاء_متابعه_ابراهيم_فايق"، حيث اتهموه بأنه يتعمد استضافة شخصيات تهاجم النادي الأحمر، لإثارة الجدل.

Advertisements

على الجانب الأخر، دافع البعض عن الإعلامي، وأكدوا أنه لا ذنب له في تصريحات ضيوفه لأنها تمثل وجهة نظرهم فقط وليس البرنامج.

وأضافوا أن "فايق"، ردد خلال الحلقة أن تصريحات شوقي السعيد على مسئولية اللاعب، ولا تمثل وجهة نظر البرنامج.

وفيما يلي جانب من التغريدات: