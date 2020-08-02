شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تراي ماتش ومران تكتيكي للأهلي بعد العودة من أجازه العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الأحد بعد حصول الفريق على إجازه العيد لمدة 48 ساعة، وشهد المران تركيز السويسري رينيه فايلر على الجانب التكتيكي، وعقد فايلر محاضرة للاعبي الفريق تحدث فيها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والإفريقية، التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة. وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى.

وحرص فايلر على إجراء تقسيمة كرة قوية بكامل مساحة الملعب «تراي ماتش» في الفقرة الأخيرة من المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وقسم فايلر اللاعبين إلى مجموعتين، وحرص على التزام الجميع بتنفيذ الجوانب الفنية والخططية بصورة صحيحة، في الوقت الذي قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على منح لطفي إذنًا بالغياب عن المران، بعد أن اعتذر عن عدم الحضور بسبب حالة وفاة. وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكشف عبد الحفيظ إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة. وأوضح أن الجهاز الطبي يقوم بالترتيب ليجري اللاعب مسحة منفردة من أجل الاطمئنان على حالته، كان حمدى فتحى قد أصيب بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

فيما بدأ ياسر إبراهيم مدافع الفريق في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة. وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي في الجيم، مع أداء تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج. وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية الأخيرة، فيما انتظم محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، وشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن تعافى من الإصابة التي اشتكى منها في وقت سابق بإجهاد في العضلة الأمامية. وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية

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