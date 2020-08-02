شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخبات اليد يكشف برنامج الفراعنة المعدل استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد اليد عن أهم ملامح برنامج المنتخب استعدادا للمونديال بعد عطلة طويلة وخسائر أكبر بسبب فيروس كورونا ، وقال السيد أن منتخبنا تضرر بسبب توقف النشاط .

وأوضح علاء السيد أنه رغم الصعوبات الكبيرة والعراقيل, إلا أن الطموح يفوق التحديات والروح القتاليه للاعبين هى ما يعول عليه الاتحاد المصرى لتعويض فتره التوقف .

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وكشف السيد أعداد المنتخب في ظل ضيق الوقت سيتم تقسيمه إلي ثلاث مراحل ، الفتره الأولى من ٨ اغسطس إلى ٢٤ سبتمبر وتشمل ٦ اسابيع متتالية خلال معسكر مغلق بمدينة الغردقة ، ثم تنطلق المرحلة الثانية من ١٥ أكتوبر إلى ٨ نوفمبر ولمدة ٣ اسابيع يتخللها ٤ مباريات ودية جاري الاتفاق عليها .

وينضم فى الاسبوع الاخير منها المحترفون ، أما الفتره الاخيره تشمل ٦ اسابيع قبل كأس العالم بدايه من اول ديسمبر وحتى ١٣ يناير ، ينضم فيها المحترفين آخر أسبوعين ويتخللها ٦ مباريات ودية