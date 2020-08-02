شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخبات اليد يكشف برنامج الفراعنة المعدل استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد اليد عن أهم ملامح برنامج المنتخب استعدادا للمونديال بعد عطلة طويلة وخسائر أكبر بسبب فيروس كورونا ، وقال السيد أن منتخبنا تضرر بسبب توقف النشاط .
وأوضح علاء السيد أنه رغم الصعوبات الكبيرة والعراقيل, إلا أن الطموح يفوق التحديات والروح القتاليه للاعبين هى ما يعول عليه الاتحاد المصرى لتعويض فتره التوقف .
وكشف السيد أعداد المنتخب في ظل ضيق الوقت سيتم تقسيمه إلي ثلاث مراحل ، الفتره الأولى من ٨ اغسطس إلى ٢٤ سبتمبر وتشمل ٦ اسابيع متتالية خلال معسكر مغلق بمدينة الغردقة ، ثم تنطلق المرحلة الثانية من ١٥ أكتوبر إلى ٨ نوفمبر ولمدة ٣ اسابيع يتخللها ٤ مباريات ودية جاري الاتفاق عليها .
وينضم فى الاسبوع الاخير منها المحترفون ، أما الفتره الاخيره تشمل ٦ اسابيع قبل كأس العالم بدايه من اول ديسمبر وحتى ١٣ يناير ، ينضم فيها المحترفين آخر أسبوعين ويتخللها ٦ مباريات ودية
كانت هذه تفاصيل خبر مدير منتخبات اليد يكشف برنامج الفراعنة المعدل استعدادا للمونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.