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مدير منتخبات اليد يكشف برنامج الفراعنة المعدل استعدادا للمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد اليد عن أهم ملامح برنامج المنتخب استعدادا للمونديال بعد عطلة طويلة وخسائر أكبر بسبب فيروس ، وقال السيد أن منتخبنا تضرر بسبب توقف النشاط .

وأوضح  علاء السيد أنه رغم الصعوبات الكبيرة والعراقيل, إلا أن الطموح يفوق التحديات والروح القتاليه للاعبين هى ما يعول عليه الاتحاد المصرى  لتعويض فتره التوقف  .

 

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وكشف السيد أعداد المنتخب في ظل ضيق الوقت  سيتم تقسيمه إلي ثلاث مراحل ،  الفتره الأولى  من ٨ اغسطس إلى ٢٤ سبتمبر  وتشمل ٦ اسابيع  متتالية خلال معسكر مغلق بمدينة الغردقة ، ثم تنطلق المرحلة الثانية من ١٥ أكتوبر إلى  ٨ نوفمبر  ولمدة  ٣ اسابيع يتخللها ٤ مباريات ودية  جاري الاتفاق عليها .

 

وينضم فى الاسبوع الاخير منها المحترفون ، أما الفتره الاخيره تشمل   ٦ اسابيع قبل كأس العالم بدايه من اول  ديسمبر وحتى ١٣ يناير  ،  ينضم فيها المحترفين آخر أسبوعين   ويتخللها ٦ مباريات ودية

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