شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي يشارك في تدريبات المصري البورسعيدي بعد غياب 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة عماد فتحي لاعب خط وسط الفريق وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر وذلك بعدما أتم برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع ديسمبر الماضي.
عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري حرص على الاجتماع باللاعب قبل المران مهنئًا إياه بالعودة ، ومطالبته كذلك ببذل أقصى الجهد للعودة بقوة لصفوف الفريق كأحد ركائزه الأساسية التي سيعول عليها طارق العشري المدير الفني للفريق.
عماد فتحي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بشهر ديسمبر الماضي، خضع على إثره لجراحة غيّبته عن الملاعب 8 أشهر .
أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى برج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة التى تجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل باستاد برج العرب.
وتضم قائمة المصرى 25 لاعبًا على النحو التالي :
أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.
كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.
عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا “شيكا” ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط
محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.
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