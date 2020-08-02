شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي يشارك في تدريبات المصري البورسعيدي بعد غياب 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة عماد فتحي لاعب خط وسط الفريق وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر وذلك بعدما أتم برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته بقطع في الرباط الصليبي مطلع ديسمبر الماضي.

عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري حرص على الاجتماع باللاعب قبل المران مهنئًا إياه بالعودة ، ومطالبته كذلك ببذل أقصى الجهد للعودة بقوة لصفوف الفريق كأحد ركائزه الأساسية التي سيعول عليها طارق العشري المدير الفني للفريق.

عماد فتحي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بشهر ديسمبر الماضي، خضع على إثره لجراحة غيّبته عن الملاعب 8 أشهر .

وانتقل فتحي إلى صفوف المصري لمدة 3 سنوات قادما من الزمالك، حيث شارك في 24 مباراة خلال الموسم الماضي ، سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا، وخلال الموسم الجاري شارك مع الفريق في 4 مباريات بمسابقة الدوري .

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