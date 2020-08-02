شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُبقي على وليد أزارو لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على بقاء المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودي لتدعيم هجوم الفريق، وذلك لوجود ثقه في إضافة اللاعب ثقل كبير للخط الأمامي في ظل عدم وجود اقتناع تام بالمردود المقدم من السنغالي اليو بادجي ومروان محسن مهاجما الفريق، وكذلك صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لسموحة، ويتجه مسئولو الأهلي لصرف النظر عن بيع ازارو والإبقاء عليه خاصة وأن وجهة النظر الداخلية تشير إلى أن امكانياته أفضل من جميع المهاجمين المقيدين في القائمة الحمراء بل وأفضل من جميع اللاعبين المعروضين على النادي للتعاقد معهم لتدعيم الهجوم، خاصة بعد فشل مفاوضات ضم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي.

ويتواصل مسئولو الأهلى مع وليد أزارو بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.

وأستعجل الاهلي نظيره الاتفاق السعودي لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُستحقة له عبارة عن القسط الثاني والأخير من قيمة إعارة آزارو الذى رحل للنادي السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على نصفهم في فبراير الماضي ويتبقي المائة ألف الأخرى وأرسل مسئولو القلعة الحمراء لنظراؤهم في النادي السعودي خطاباً منذ أيام يستعجلون فيه صرف المبلغ المُتبقي خاصة بعد فسخ إعارة اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى الإتفاق.

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