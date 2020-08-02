مران الأهلي.. محاضرة فايلر.. ياسر يبدأ العلاج الطبيعي.. ومحمود وحيد ينتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف فريق الأهلي تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والإفريقية، التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وبدأ ياسر إبراهيم، في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة.

كان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية الأخيرة.

وانتظم محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشارك وحيد في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن تعافى من الإصابة التي اشتكى منها في وقت سابق بإجهاد في العضلة الأمامية.

وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام فريقي سموحة والجونة انتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة و5-2 على التوالي، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتباطات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.