فيفا يعلن موعد فتح الانتقالات في مصر.. واتحاد الكرة يرد عبر الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعدًا لبدء فترة الانتقالات الصيفية في مصر، والذي جاء في الفترة من 29 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر القادم.

الخليج 365 حصل على نسخة من ملف فترات الانتقالات المجمعة الذي أعده فيفا، والذي أشار إلى أن موعد بداية الموسم المقبل ستكون في الأول من نوفمبر المقبل على أن ينتهي مع اليوم الأخير من يونيو القادم.

وحسب ما جاء في الملف، فإن فترة الانتقالات الأولى في مصر "الصيفية" ستكون في الفترة من 29 يوليو حتى 20 أكتوبر، بينما ستكون الثانية "الشتوية" مطلع يناير القادم وحتى نهايته.

وأوضح فيفا، أن المواعيد المدرجة في الملف تم إدخالها عبر نظام الانتقالات الخاص بكل اتحاد محلي، مع تحديثها بالشكل الحالي في نهاية يوليو الماضي.

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ومن جانبه، أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري ما جاء في ملف فيفا، لافتًا إلى أن الأمور لم تضح حتى الآن بشكل نهائي فيما يتعلق بفترة الانتقالات.

وقال العطار في تصريحات خاصة لمصراوي: "قد يكون خطأ من النظام، ما زلنا ننتظر معرفة موعد نهاية الموسم الجاري أولًا لتحديد فترة الانتقالات الأولى، وسيتم الإعلان عنها قبل نهايته بشهر واحد".

وأكمل: "فترة الانتقالات الأولى ستكون مدتها أسبوع واحد، وسيتم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي بشأن الأمر لتجنب أي مشكلة قد تحدث للأندية المصرية المشاركة قاريًا".

واختتم: "حتى وإن تم فتح باب الانتقالات قبل نهاية الموسم الجاري، فإن اللاعبين الجدد لن يكون من حقهم المشاركة إلا مع بداية الموسم المقبل، وهو ما ينطبق على كأس مصر أيضًا".