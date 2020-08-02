مصدر لمصراوي: إلغاء منصب نائب مدير قطاع الناشئين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

أكد مصدر في النادي الأهلي، أنه تقرر إلغاء منصب نائب مدير قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، بعد اعتذار هشام حنفي عن عدم الاستمرار مع النادي لظروف خاصة به.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة النادي قررت الاكتفاء بتواجد خالد بيبو كرئيس لقطاع الناشئين.

وأضاف المصدر: "هذا القرار جاء خاصة وأنه سيتم تعيين مدير فني للقطاع خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "الإعلان عن التشكيل النهائي للقطاع سيتم في غضون أيام قليلة حتي يبدأ كل مدرب في الترتيب من الآن للموسم الكروي الجديد".